https://news.day.az/unusual/1126730.html Уилл Смит притворился джинном и показал детям немного человеческого волшебства - ВИДЕО
Уилл Смит притворился джинном и показал детям немного человеческого волшебства - ВИДЕО
Сыгравший в новом "Аладдине" роль джинна актер Уилл Смит встретил на премьере фильма в Лос-Анджелесе двух маленьких девочек, которые попросили его продемонстрировать магию. Актер не растерялся и вошел в образ героя фильма.
Актер сказал детям, что не может использовать магию на людях и притворяется обычным человеком. Затем он предложил девочкам познакомиться с принцессой Жасмин и, с разрешения мамы, проводил их к актрисе по ковровой дорожке.
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