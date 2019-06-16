Судьба старшего сына Иосифа Сталина - Якова до сих пор окутана тайнами. Согласно наиболее распространенной версии, он был пленен в июле 1941 года в Белоруссии и погиб в немецком концлагере в 1943 году. Однако, по-прежнему нет единого мнения как по обстоятельствам его пленения, так и по причинам, приведшим сына "вождя народов" к смерти.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Выхода нет

На начальном этапе войны Вермахт стремительно продвигался вглубь СССР. В первой половине июля гитлеровцы ворвались в Витебск, взяв в окружение три наших армии. В составе одной из них был 14-й гаубичный артиллерийский полк 14-й танковой дивизии. Там-то и командовал батареей старший лейтенант Яков Джугашвили.

Дивизия несла большие потери. Комдив Васильев принял решение во что бы то ни стало прорываться к своим. В ночь с 16 на 17 июля дивизия смогла выйти из окружения, однако сына Сталина в числе прорвавшихся не оказалось. Согласно официальной версии, он пропал 16 июля у города Лиозно. Искать Якова перестали спустя девять дней.

Есть несколько трактовок обстоятельств произошедшего. Один из красноармейцев, прорывавшийся из окружения вместе с Джугашвили, заявлял, что старлей добровольно сдался в плен к немцам. Со слов военнослужащего, Яков приказал ему двигаться вперед, а сам присел отдохнуть. Больше солдат своего командира не видел. Дочь "вождя народов" Светлана Аллилуева позже вспоминала, что отец допускал, что его старший сын мог смалодушничать, виня во всем супругу Якова - Юлию.

В трактовке событий тех дней обнаруживаются несостыковки, содержащиеся в протоколах допросов старшего лейтенанта Джугашвили. В записи от 18 июля Яков утверждал, что в плен его взяли силой, схватив, когда тот оторвался от своего подразделения после налета вражеской авиации. Однако в протоколе допроса от 19 июля, говорится противоположное: якобы Джугашвили, видя бесперспективность сопротивления, сдался добровольно.

Есть также версия, что Якова, зная его происхождение, сдали немцам преднамеренно. Якобы таким образом хотели отомстить его могущественному отцу за собственные неурядицы.

Я - сын Сталина

Как немцы узнали в Якове сына "вождя народов"? Военный журналист Иван Стаднюк так описывал эту сцену. Гитлеровцы построили пленных в несколько шеренг, а затем привели раненого красноармейца. Тот внимательно осмотрел всех пленных, остановился у невысокого офицера с погонами старлея и указал на него пальцем.

Затем к Якову подошел сопровождавший немцев мужчина без знаков отличия и поинтересовался, является ли тот сыном Сталина. Джугашвили ответил утвердительно.

Другое описание опознания Якова дает Серго Берия в своей книге "Мой отец - Лаврентий Берия". По его словам, гитлеровцы вычислили "высокопоставленного" пленника случайно. Якобы сына "вождя народов" узнал однополчанин и бросился к нему, попутно произнеся его имя. Рядом был осведомитель из немцев. Он-то и доложил обо всем командованию.

Несостоявшийся обмен

По лагерям Яков скитался почти два года. Сначала его отправили в Хаммельбург, затем в Любек, а последним его пристанищем стал Заксенхаузен. По некоторым данным, немцы пытались склонить его к сотрудничеству, прибегали к угрозам, но сломить волю сына "вождя народов" не смогли. По воспоминаниям маршала Георгия Жукова, Сталин как-то заявил, что его сына держат в лагере в изоляции от других заключенных.

Одна из распространенных версий гласит, что немцы после поражения под Сталинградом предлагали обменять Якова на фельдмаршала Фридриха Паулюса, на что Сталин ответил знаменитым "Я солдата на фельдмаршала не меняю".

В реальности вождь этой фразы не произносил. Светлана Аллилуева вспоминала, что предложения от гитлеровцев обменять Якова "на кого-то из своих" действительно были, но отец ответил твердым отказом. Фраза же про фельдмаршала появилась в одной из английских газет стараниями тамошнего писаки.

Тайна гибели

По официальной версии, во время прогулки в концлагере Заксенхаусен 14 апреля 1943 года Яков бросился на колючую проволоку под напряжением, после чего часовой выстрелил в него. Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате попадания пули в голову, а не от электрического разряда. Тело сына "вождя народов" было кремировано, а прах отправили в Берлин.

Есть те, кто считает, что смерть Якова наступила от удара током. Так, журналист Т. Драмбян уверен: старший лейтенант Джугашвили таким образом покончил с собой, а причиной якобы стала его "затяжная депрессия".

Довольно экзотическую версию приводит охранявший Заксенхаузен ефрейтор Фишер. По его словам, Якова содержали в одном бараке с английскими офицерами, среди которых был Томас Кушинг - родственник самого Уинстона Черчилля. Немцы, желая разрушить союз Великобритании и СССР, спровоцировали англичан на убийство сына Сталина. Пленные офицеры ночью напали на Якова с ножами, тот выпрыгнул из барака и с криком о помощи побежал к забору, где его и настигла пуля часового.

Другие показания уже после войны

Комендант концлагеря Ягердорф - лейтенант Зелингер заявлял, что старший лейтенант Джугашвили последние дни жизни находился в его лагере. А скончался он от некоей тяжелой болезни.

Некоторые исследователи не исключают, что Яков был освобожден из заключения союзниками и вывезен в одну из западных стран. По другой версии, Джугашвили сбежал из концлагеря, после чего оказался в рядах итальянских партизан. Там он якобы быстро освоился, а потом и вовсе женился на местной девушке, решив полностью порвать с прошлым.

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