В рамках визита в Туркменистан на открытие первого в мире завода по производству синтетического бензина из природного газа в промышленном масштабе и медиа-форума, посвященного первому Каспийскому экономическому форуму, для представителей СМИ была организована экскурсия по достопримечательностям страны, среди которых были развалины древней Нисы, Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс и Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана. Прежде всего, хотелось бы отметить внимание и заботу представителей МИД Туркменистана к журналистам, для которых были созданы все условия для работы и отдыха.

Ниса - древний город Парфянского государства

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в18 км к западу от Ашхабада, у подножья горы Копетдаг, возвышаются развалины Нисы (туркм. Gadymy Nusaý) - столицы древнего Парфянского государства, существовавшего на рубеже I тыс. до н. э. - 1 тыс. н. э. В III веке до н.э. Новая Ниса была столицей Парфянского государства, а крепость Старая Ниса представляла собой царскую резиденцию (крепость) на возвышенности.

В Старой Нисе были сосредоточены дворцовые и храмовые постройки. Также здесь располагалась сокровищница, огромное винохранилище и склады с многочисленными запасами. Крепостные стены имели в основании толщину 8- 9 метров и были укреплены 43 прямоугольными башнями.

В эпоху, когда Парфянская империя была мировой державой, Старая Ниса носила название Митридаткерт, по имени царя Митридата I (171-138 гг. до н.э.), по приказу которого она и была построена. Впоследствии правители Парфии перенесли столицу в Малую Азию, но особое отношение к Старой Нисе сохранилось: здесь находились могилы членов правящей династии Аршакидов, в большие праздники цари приезжали в Нису и устраивали жертвоприношения.

В 226 году н.э. Парфянское царство прекратило свое существование, а бывший наместник Аршакидов Арташир создал новое государство во главе с династией Сасанидов. Желая искоренить в памяти людей все то, что было связано с парфянскими правителями, он приказал разрушить Старую Нису. Родовое гнездо Аршакидов оказалось разграблено и практически обращено в руины. Жизнь там возобновилась лишь несколько столетий спустя, после вхождения Нисы в состав Арабского халифата, однако былого могущества крепость так и не достигла. Сегодня о былом величии Митридатокерта свидетельствуют лишь находки археологов - прекрасные рогообразные сосуды (ритоны) из слоновой кости, уникальные документы II-I вв. до н.э., написанные с помощью кисти на обломках глиняных черепков, удивительные беломраморные скульптуры и т.д.

В 2007 году Ниса была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный бренд и гордость - Ахалтекинские скакуны

Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс (туркм. Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy) - крупнейший в Туркменистане ипподром. Позволяет проводить как скачки, так и бега. Расположен в Гёкдепинском этрапе Ахалского велаята. Общая площадь комплекса составляет 90 га. На входе установлен монумент высотой более 20 метров, увенчанный скульптурами пяти коней. Здание облицовано белым мрамором. На боковых арках так же установлены скульптуры коней. Другие скульптуры расположены уже на территории комплекса - в центре фонтана в форме восьмиугольной звезды установлены изваяния шести скакунов.

Конь у туркменов издавна являлся священным животным. Трудно представить туркмена без коня. "Конь - равноправный член туркменской семьи", - говорят здесь. Бережное и трепетное отношение к коню туркмены пронесли через тысячелетия. Уже в V в. до н. э. "отец истории" Геродот сообщал, что предки туркменов избрали коня символом солнца, так как, по их представлениям, самому быстрому светилу на земле должно было соответствовать самое быстроногое на земле животное.

Конь всегда служил для туркменов не только и не столько мерилом материальных ценностей, сколько ценностей духовных. Скакуны считались признаком благополучия и достатка, но при этом никогда не рассматривались в качестве разменной монеты, поскольку благородство, преданность, дружба не имеют цены. А именно этими качествами и обладают знаменитые ахалтекинские скакуны. Туркмены не просто сохранили потрясающую по красоте породу лошадей, вложив в него часть себя, они сделали этого скакуна надежным помощником и верным другом, который "от ветра в степи не отстанет, он не предаст и не обманет".

Ахалтекинская лошадь, или ахалтекинец (туркм. Ahal-teke aty), - верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении (Ахал-Теке) предположительно около 5000 лет назад. Это древнейшая из культурных пород, оказавшая влияние на многие породы - арабскую, чистокровную верховую (или английскую скаковую) и другие. Относится к числу чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на протяжении 5000 лет не имела скрещиваний с другими породами. Хорошо приспособлена к сухому жаркому климату и прекрасно акклиматизируется в других условиях.

Об ахалтекинцах слагают песни, легенды, ставят памятники. Ахалтекинский скакун изображен на государственном гербе и денежных знаках Туркменистана. С 2012 года в апреле проводится Международный конкурс красоты ахалтекинских коней, посвященного Дню туркменского скакуна. А также различные конкурсы среди художников, скульпторов, ковроделов, ювелиров, фотографов, дизайнеров и т.д.

Главный национальный музей Ашхабада

Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана - первый и крупнейший из 26-ти музеев, созданных после обретения Туркменистаном независимости. Он расположен на Арчабильском шоссе в живописных предгорьях Копетдага. Напротив музея на одном из самых высоких флагштоков в мире установлен главный флаг Туркменистана.

Трехэтажный комплекс музея занимает территорию около 15 тыс. кв. м. Центральное здание покрывает 16-гранный голубой купол. 16 граней означают число тюркских государств, основанных предками туркмен. Купол покоится на 5 колонах по числу велаятов (областей) Туркменистана. Комплекс построен в традициях современной национальной архитектуры. В 2009 году к основному зданию были пристроены еще два корпуса - Музей истории и этнографии и Музей президента Туркменистана. Оба корпуса гармонично вписались в общую композицию музейного комплекса. Все три здания объединяет открытая галерея с колоннадой.

Экспозиция музейного комплекса разделена на 7 тематических галерей, в которых, в общей сложности, хранится более 166 тыс. уникальных экспонатов, многие из которых представляют особую историческую и культурную ценность. В музее находятся коллекции старинных туркменских ковров, редких образцов национальной одежды и тканей, предметов традиционного быта, изделий из драгоценных металлов, оружия, наград.

В Музее истории и этнографии находятся древние артефакты, найденные на раскопках Нисы, Мерва и Гонура, коллекция старинных туркменских ковров, редкие образцы национальной одежды, ювелирные украшения, старинное оружие. В залах хранятся статуэтки Афины, Эрота, грифона из серебра с позолотой, рогообразные сосуды-ритоны из слоновой кости эпохи Парфянского царства, золотые украшения и медальоны-печати из Маргианы, буддийские артефакты. А также здесь можно увидеть окаменелый кусок древесины палеозойского периода, которому 270 млн. лет, отпечатки лап динозавров, Куня-Ургенчский метеорит весом 820 кг., упавший в 1998 году, и др.

В 10 тематических залах Музея президента Туркменистана представлены подарки государственных деятелей зарубежных стран, ценные архивные документы и фотоматериалы, представляющие новейшую историю страны.

Прилегающую территорию музейного комплекса площадью 105 тыс. кв. м. украшают цветники, ансамбль из трех фонтанов, а также колоннада с огромными позолоченными статуями крылатых коней.

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