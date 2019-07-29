Считается, что паутина - самый прочный в мире биологический материал (впрочем, есть и другие мнения). Но на Мадагаскаре живёт паук вида Caerostris darwini, творения которого удивительны даже по меркам восьминогих хищников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Нити этого членистоногого в десять раз прочнее кевлара, из которого, между прочим, делают бронежилеты. Прочность паутины этого паука на разрыв составляет 354 ± 93 мегаджоуля на кубический метр. Это рекорд среди всех паутин, для которых измерен этот параметр, причём нити "серебряного призёра" вдвое уступают продукции C. darwini.

Такая живучесть паучьего "текстиля" во многом связана с необычайной растяжимостью этой паутины: 91%. Проще говоря, нить "рекордсмена" нужно растянуть почти вдвое (что не так-то просто сделать), прежде чем она разорвётся.

Уникальный материал позволяет восьминогому архитектору перебрасывать через реки паутинные мосты длиной до 25 метров и вешать на них сети площадью до 2,8 квадратного метра.

Инженеры отнюдь не отказались бы получить в своё распоряжение такой материал. Но для этого химикам нужно научиться его делать, ведь паучьи фермы, учитывая прожорливость этих хищников, совершенно нерентабельны.

Но как членистоногому удаётся производить подобное вещество? Именно это и выяснили учёные, опубликовавшие научную статью в журнале Communications Biology.

Взяв образцы клеток из паутинных желёз "подопытного", эксперты выяснили состав белков, из которых состоят его нити.

Помимо нескольких типичных для паутины белков, авторы идентифицировали ранее неизвестный протеин, который они обозначили MaSp4a. Его состав заинтриговал исследователей.

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