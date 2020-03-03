Обычно сухой лед применяется для очистки самых разных технических приборов, например, деталей машин при ремонте. Часто это вещество используется для перевозки мороженого, холодных напитков и других продуктов. Нередко с сухим льдом подает коктейли в барах, гранулы вещества помогают создать эффектный "дым", который устремляется вниз. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что это за вещество и как оно работает.

Сухой лед - это диоксид углерода в гранулах или брикетах, который переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. Если бросить гранулу в воду, можно наблюдать так называемое "кипение".

На самом деле это выделяется углекислый газ, который опускается вниз, так как тяжелее воздуха. Чем выше температура воды или другой жидкости, куда бросают сухой лед, тем эффектнее реакция.

Работа с веществом не принесет вреда, если соблюдать правила безопасности. Во-первых, не брать его голыми руками. Нужно надеть тканевые перчатки, чтобы не получить химический ожог. Во-вторых, не хранить сухой лед в герметичных контейнерах, иначе их может "разорвать" от испарений. Проследите, чтобы в емкости с диоксидом углерода были небольшие отверстия. В-третьих, нельзя вдыхать выделяющийся углекислый газ. Это может вызвать головокружение и привести к ухудшению самочувствия.

Категорически нельзя использовать сухой лед в больших количествах в закрытых помещениях.

Выделяющийся углекислый газ вытеснит весь кислород наверх, а внизу будет просто нечем дышать.