10 книг о счастье, которые стоит прочитать каждому

Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире.

Авторы: Его Святейшество Далай-лама XIV, Десмонд Туту, Дуглас Абрамс

Радость и свет на каждой странице: вы как будто подслушиваете разговор двух мудрых людей и постоянно хотите попросить паузу, чтобы записать очередную мысль. Точнее, не так: вы не подслушиваете, вы - гость на этом вечере в свете огней Дхарамсалы. Дуглас Абрамс записал диалоги Далай-ламы и архиепископа Туту для каждого человека: находитесь ли вы сейчас в депрессии, или переживаете лучшие моменты жизни. В первом случае вы точно увидите луч света, во втором - просто насладитесь доброжелательной энергией, которая буквально сочится через напечатанные слова. И не столь важно, к какой вере вы себя относите - под обложкой встречаются два мира, у которых оказывается очень много общего. Но самое важное, что их объединяет, - это доброта, счастье и радость.