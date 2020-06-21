10 книг о счастье, которые стоит прочитать каждому - ФОТО
Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире.
Авторы: Его Святейшество Далай-лама XIV, Десмонд Туту, Дуглас Абрамс
Радость и свет на каждой странице: вы как будто подслушиваете разговор двух мудрых людей и постоянно хотите попросить паузу, чтобы записать очередную мысль. Точнее, не так: вы не подслушиваете, вы - гость на этом вечере в свете огней Дхарамсалы. Дуглас Абрамс записал диалоги Далай-ламы и архиепископа Туту для каждого человека: находитесь ли вы сейчас в депрессии, или переживаете лучшие моменты жизни. В первом случае вы точно увидите луч света, во втором - просто насладитесь доброжелательной энергией, которая буквально сочится через напечатанные слова. И не столь важно, к какой вере вы себя относите - под обложкой встречаются два мира, у которых оказывается очень много общего. Но самое важное, что их объединяет, - это доброта, счастье и радость.
Доброта. Маленькая книга больших открытий
Автор: Джейми Терстон
Эта миниатюрная книга станет отличным подарком кому угодно, возможно, даже самому себе. В ней - 52 правила, соблюдая которые вы (стопроцентно!) сделаете мир вокруг себя и свою жизнь добрее и счастливее. Эта книга родилась из проекта 52 Lives на Facebook. Его создатель (и автор книги) Джейми Терстон рассказывал о людях с самых разных уголков планеты с разными просьбами и проблемами, чтобы у каждого посетителя сообщества была возможность им помочь. Книга стала своеобразным манифестом этой доброй инициативы. Используйте ее как чек-лист: одно правило на один день или одно правило на одну неделю. Отмечайте результаты - а потом увидите, как все вошло в правильную и очень нужную привычку. Кстати, отдельный комплимент стоит сделать издательству: художники, оформляющие каждую страницу, постарались на славу.
Счастье и другие незначительные вещи абсолютной важности
Автор: Хаим Шапира
Эта книга для отдыха: тихого вечера в одиночестве или зачитывания вслух особенно полюбившихся цитат в кругу семьи. На вопрос "Что такое счастье" отвечают знаменитые герои: от Вуди Аллена и Чехова до Винни-Пуха и Маленького принца. Сборник этих важных правил собрал Хаим Шапира - дважды доктор наук, математик, философ, психолог, литератор. Предмет счастья он исследует с юмором и очень правильным подходом: меньше умных фраз - больше жизни. Получилась легкая, временами очень смешная книга о серьезных вещах.
Формула Счастья. Ничего + кое-что = все
Автор: Нил Пасрич
Нил Пасрич - выпускник Гарвардской школы бизнеса. Он обедал с монаршими особами Ближнего Востока, выступал на одной сцене с профессорами Гарварда, вел сотни лекций о лидерстве, сотрудничал с бизнес-корпорациями и в целом был доволен своей карьерой и восхищался карьерой тех, с кем общался и за кем следил. Но в какой-то момент он понял: все они (и он в том числе) несчастны. Его книга в яркой обложке - это настоящий учебник с практическими советами. В ней нет умных сложносочиненных фраз, зато много юмора и тепла - благодаря такому сочетанию книга очень ненавязчиво раскрывает вам глаза на вашу же жизнь. И подсказывает, как все повернуть в нужное русло.
Счастье
Автор: Фредерик Ленуар
Эта книга может стать вашей настольной - она очень красиво и правильно оформлена, а еще ее хочется читать с карандашом в руке, постоянно подчеркивая, выписывая и запоминая. Автор дотошно углубляется в тему исследования предмета счастья, рассматривая это явление с самых разных углов. На страницах он ведет диалоги с Буддой, Иисусом, Платоном, Кантом - да, он ставит их в один ряд, пытаясь выловить из их мудрости ответы на свои (и всего человечества) вопросы. Если вам будет недостаточно, обратитесь ко второй книге - она называется "Радость".
Управляй гормонами счастья. Как избавиться от негативных эмоций за 6 недель
Автор: Лоретта Грациано Бройнинг
Автор уже написала бестселлер "Гормоны счастья", но читать его перед этой книгой не обязанность - можете начать со второй части. На страницах много фактов, примеров из биологии и других наук, но при этом вы наверняка справитесь с ними довольно быстро. Открывая книгу, моментально можно почувствовать себя студентом Института счастья, где изучают, как добиться баланса и гармонии в собственной жизни и отыскать внутри себя то, что этому препятствует. Если готовы впитывать все, что пишет автор, в финале можете смело сказать вслух: "Миссия выполнима". Но лучше не ставьте себе дедлайн в шесть недель, а медленно и уверенно идите к своей цели за руку с Лореттой.
Coorie. Шотландское искусство счастья
Автор: Габриэлла Беннет
Представьте себе дом в Шотландии: с черепицей, панорамными окнами с видом на туманное поле, с потрескивающим камином, клетчатым пледом и свечами в стекле, запахом яблочного пирога. В похожий наверняка сбегают члены королевской семьи, когда устают от пристального внимания всего мира. Атмосферу в таком доме шотландцы называют "Кюри". И так же они именуют свой стиль жизни: расслабленный, непринужденный, уютный и домашний. Если хотите привнести в суету мегаполиса хоть каплю Кюри, отправляйтесь в путешествие по Шотландии с помощью этой книги: автор рассказывает о традиционных рецептах, маленьких семейных секретах и иллюстрирует все невероятно красивыми фотографиями пейзажей и интерьеров.
Hygge. Секрет датского счастья
Автор: Майк Викинг
Книга работает как антистресс: выбирайте спокойный вечер, забирайтесь под плед, открывайте книгу - и отправляйтесь в мир Хюгге. Хюгге - так датчане называют целую философию жизни, которая помогает им обрести гармонию и счастье. Им точно можно верить: в Рейтинге стран мира по уровню счастья ООН датчане регулярно занимают первое место. Автор (Майк Викинг, основатель и руководитель знаменитого Института исследования счастья в Копенгагене) популярно объясняет, как это работает. На деле все оказывается не так сложно: вам понадобятся очень простые вещи, чтобы создать вокруг себя атмосферу радости. Пробуйте!
Большое волшебство. Творчество без страха
Автор: Элизабет Гилберт
Элизабет Гилберт знакома почти каждому - это она написала бестселлер "Есть, молиться, любить". Для нее счастье заключается не только в любви, но и в постоянном творчестве. И об этом она подробно написала в книге. В некоторых моментах с Элизабет хочется вступить в спор, а в других попросить еще больше советов. Но в целом после прочтения появляется ощущение маленьких крыльев за спиной и бесконечное желание творить - даже на офисной работе.
Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого
Авторы: Аллан Пиз, Барбара Пиз
Пара сотен страниц о мотивации и правильной визуализации. Авторы (психологи и очень счастливые люди) подробно рассказывают, как натренировать РАС - ретикулярную активирующую систему, участок мозга, который отвечает за успешность человека. Свою теорию они подкрепляют многочисленными реальными историями и научными фактами. Такой союз превращает книгу в мотивационный учебник, который стоит воспринимать скорее как сборник упражнений, чем просто книгу для уикенда.
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