Как использовать яблочный уксус

Вы наверняка не раз слышали о чудодейственных свойствах яблочного уксуса. Этот натуральный продукт вобрал в себя все самое лучшее от исходного сырья - яблок. В яблочном уксусе содержится множество ферментов и витаминов, среди которых натрий, кальций, железо.

Разбираемся, какого эффекта ожидать от регулярного использования этого средства, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Самочувствие

Яблочный уксус расщепляет белки на их составные части - аминокислоты. Попадая в организм, аминокислоты помогают управлять гормонами стресса. В процессе расщепления белка производится триптофан, который высвобождает главный источник нашей энергии и радости - серотонин. Этот "гормон счастья" помогает расслабиться и улучшает настроение. Если регулярно поддерживать естественную выработку серотонина в организме, мы сможем лучше справляться с тревогой, депрессией и хроническим стрессом.

Тело

Уксус имеет целый ряд полезных свойств, которые благотворно влияют на наш организм и тело. Он улучшает пищеварение, нормализует работу кишечника и ускоряет метаболизм, что помогает быстро сбросить вес. Если разбавить его в воде и принимать до еды, уксус поможет предотвратить изжогу и выровнять pH-уровень в организме - особенно это важно для тех, кто злоупотребляет кофе и алкоголем и ест много сладкого. Многие исследования доказывают, что рак не может развиваться в щелочной среде, а регулярное применение яблочного уксуса нормализует кислотно-щелочной баланс.

Красота

Разбавленным с водой уксусом (в концентрации не более 2,5%) в пропорциях 1:1 можно протирать лицо: он высветляет постакне и дезинфицирует воспаления, а также улучшает эластичность, подтягивает кожу и борется с мимическими морщинами и признаками старения. Помимо этого, яблочный уксус помогает нейтрализовать неприятные запахи и действует как натуральный дезодорант - когда он высыхает, его собственный запах исчезает. Свойство балансировать pH-уровень отражается и на нашей коже и волосах: уксус делает пряди здоровыми и блестящими, очищает кожу головы и устраняет перхоть. Добавьте немного уксуса в воду, нанесите настой на влажные волосы и помассируйте голову, позволяя жидкости стечь по прядям. Подержите несколько минут и смойте прохладной водой.