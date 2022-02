Сколько максимально можно хранить в холодильнике приготовленное мясо?

Биологи рассказали о правилах хранения мяса в холодильнике таким образом, чтобы удержать его вкус и качество, пишет Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты дали совет хранить уже приготовленное мясо только в разрезанном виде. Большие куски мяса, такие как жаркое или целая индейка, следует разделить на небольшие порции для более лучшего охлаждения. Приготовленное мясо следует оставлять в холодильнике при температуре не выше четырех градусов. Его следует убрать в холодильник в течение двух часов.

Если же мясная еда находилась в прогретой машине или на солнце, ее стоит охладить в течение часа или выкинуть.

Таким образом, можно предотвратить бурное развитие бактерий, уточнили эксперты. Кишечная палочка и сальмонелла являются двумя распространенными типами бактерий, которые можно найти в мясе. Если съесть мясо, зараженное любой из них, может развиться пищевое отравление.

Кишечная палочка приводит к диарее, инфекции мочевыводящих путей, респираторным заболеваниям и инфекциям кровотока.

Приготовленный бекон или колбаса могут безопасно храниться в холодильнике при температуре четыре градуса или ниже в течение одной недели. Говядина или птица - только три-четыре дня.