Названы опасные компоненты шампуней

Парабены - химические вещества, выступающие в роли консервантов для шампуней, при регулярном использовании таких средств может начаться выпадение волос, также научно доказано, что парабены провоцируют развитие бесплодия, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Ольга Бердникова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным статистики, за свою жизнь, человек использует примерно 57 литров различных шампуней, регулярный контакт со средствами для мытья головы влияет на организм, потому шампунь стоить выбирать тщательно.

В составе шампуней часто можно встретить аббревиатуру SLES, она говорит о том, что в косметическом средстве используется лауретсульфальт натрия, он смывает с кожи защитный слой, в результате чего кожа стареет быстрее, но более опасны парабены в составе шампуней. На упаковках они обозначаются приставками бензил-, изобутил-, натриевая соль или Е214 или 218.

"Опасность парабенов в том, что это полностью химическое вещество. Оно может оказывать прямое канцерогенное действие. По исследованиям влияния парабенов на щитовидную железу известно, что они снижают уровень тироксина, главного гормона щитовидной железы и это приводит к гипотиреозу и выпадению волос", - предупредила врач.

Специалист также отметила, что всасываясь через кожу, парабены могут приводить к бесплодию у женщин, а у мужчин эти вещества снижают уровень тестостерона, в результате сперматозоиды становятся менее подвижными.