К чему приведет привычка пить энергетики?

Безалкогольные энергетические напитки изменяют обмен веществ и негативно влияют на кровообращение, рассказал в беседе с "Газетой.Ru" врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, передает Day.Az.

Энергетики дают лишь временное ощущение бодрости, когда человек чувствует перенапряжение и усталость, решение выпить энергетический напиток - большая ошибка, которая негативно сказывается на общем состоянии.

"Энергетики содержат вещества, которые изменяют метаболизм клетки и влияют на кровоснабжение. Они сужают сосуды внутри ЖКТ и способствуют тому, что в клетках желудка начинаются воспалительные процессы, желудок начинает сам себя разъедать", - сообщил врач.

Энергетические напитки на голодный желудок способствуют выработке кислоты, которая разрушает слизистую желудочно-кишечного тракта. Это грозит серьезными воспалительными процессами.

"Это не просто изжога, на фоне изменения обмена веществ ослабевает иммунная защита, клетки ослаблены, нет питания, а их поливают кислотой. Если пить энергетики регулярно, то возникнет как минимум гастрит", - объяснил гастроэнтеролог.