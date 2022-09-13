Кофе может поднять артериальное давление на три часа

Кофеин может быстро поднять артериальное давление, что провоцирует проблемы со здоровьем. Статья об этом опубликована в The American Journal of Clinical Nutrition,

Гипертония - это потенциально вредное состояние организма, при котором давление крови в сосудах повышается. При этом сердце работает с большей нагрузкой, но самым неприятным возможным последствием является разрыв сосудов или образование тромбов. Повышенное давление также может спровоцировать инсульт.

Ученые из Мадридского автономного университета решили измерить, как именно кофе влияет на давление. Их результаты показали, что потребление от 200 до 300 мг кофеина может повысить артериальное давление у части людей на 8,1 мм рт.ст. и диастолическое артериальное давление на 5,7 мм рт.ст. в течение часа после приема. Это состояние сохраняется до трех часов. Для сравнения, в стандартной порции эспрессо (30 мл) содержится до 60 мг кофеина.

Пока ученым неясно, чем именно обусловлена эта реакция, к тому же она серьезно отличается от человека к человеку.