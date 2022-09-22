Как обсуждать с ребенком тревожные события?

Как правильно говорить с детьми и подростками о тревожных событиях, чтобы не травмировать их, "Газете.Ru" рассказала психотерапевт, клинический психолог Регина Беседа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маленьких детей лучше оградить от переживаний, эмоциональное состояние родителей сказывается на ребенке в первую очередь. Важно не перекладывать на дошкольника свои тревоги и страхи, это грозит серьезной психологической травмой.

"Если папа и мама нервничают, бесконечно сидят в сети и обсуждают друг с другом происходящее, невольно вовлекая в процесс ребенка, он видит их растерянность, это нехорошо, излишняя нервозность пугает. Ребенок теряет опору, которую он должен видеть в лице родителей, он теряется в поступках, не чувствует себя в безопасности. Такая травма намного сильнее физической", - объяснила специалист.

С детьми постарше важен диалог. Родители должны правильно расставлять акценты, научить ребенка не доверять всему, что он видит в сети, показать источники информации, которым они верят сами. Подростки могут и должны учиться самостоятельно анализировать происходящее.

"Не нужно спорить с подростком на тему правильности или неправильности полученной им информации. Это должен быть серьезный разговор, в котором родители помогают ребенку сделать выводы. Нужно объяснить, что часто информацию намеренно искажают, чтобы напугать или сформировать негативное мнение, в этом случае необходимо доверять только официальным источникам", - рассказала психотерапевт.

Беседа отметила, что во время тревожных событий нужно научиться адаптироваться, продолжать заниматься любимым делом. Уделять внимание тому, что доставляет удовольствие, а не "сотрясать воздух, пугая ребенка эмоциональным всплеском". В состоянии стресса трезво оценивать ситуацию невозможно, резюмировала эксперт.