«Предвещающую землетрясение» гигантскую рыбу вынесло на пляж

На пляж в деревне Пунта Саль, Перу, вынесло четырехметрового сельдяного короля, который среди местных жителей считается предвестником несчастий. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror.

Согласно легенде, в которую верят перуанцы, гигантская рыба предвещает землетрясение. Поверье связывают с разрушительным землетрясением и цунами, которое произошло в Японии в 2011 году. Перед этим на берега Японии якобы вынесло десятки сельдяных королей.

Многие жители перуанской деревни, обнаружившие сельдяного короля, поспешили покинуть пляж, опасаясь землетрясения. Рыбаки попытались помочь огромной рыбе вернуться в море, однако спасти ее не удалось.

По словам рыбаков, это уже второй сельдяной король, которого они нашли на берегу за последние несколько месяцев. Они рассказали, что еще одну рыбу вынесло на пляж в марте. Вопреки поверью никаких стихийных бедствий в Перу с тех пор не произошло.

Сельдяной король - рыба семейства ремнетелых отряда опахообразных. Она считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У рыбы длинное змееобразное тело, а ее длина может достигать 11 метров. Весит сельдяной король около 250 килограммов. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному.