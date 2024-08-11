Раскрыта судьба Солнечной системы

Астрономы рассказали о судьбе Земли и всей Солнечной системы, когда Солнце начнет расширяться и превращаться в красного гиганта. Их выводы основаны на результатах исследования белых карликов, в атмосфере которых наблюдаются обломки поглощенных планет. Кратко о статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) рассказывается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали фотометрические наблюдения из многочисленных обзоров большой области космоса за последние 17 лет. Они раскрыли долговременную изменчивость кривых блеска белых карликов ZTF J0328-1219, ZTF J0923+4236 и WD 1145+017, которые демонстрируют транзиты планетарных обломков. Изменчивость этих объектов нерегулярна и в некоторых случаях происходит в масштабе всего нескольких минут.

Такой результат показывает, что значительная часть всех белых карликов, демонстрирующих фотосферное загрязнение металлами из аккрецированных обломков, содержит близкие планетезимали, которые в настоящее время подвергаются распаду. В отличие от предсказуемых транзитов планет вокруг обычных звезд, транзиты вокруг белых карликов имеют странную форму и хаотичны.

Астрономы полагают, что когда астероиды, спутники и планеты приближаются к белым карликам, огромная гравитация этих плотных объектов разрывает эти планетные тела на все более мелкие фрагменты. В случае Солнечной системы исчезнет не только Меркурий, Венера и, возможно, Земля, но катастрофическому распаду подвергнется также пояс астероидов и спутники Юпитера.

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