ИИ в разы ускорил процесс создания ядерных реакторов

Американские ученые предложили использовать искусственный интеллект (ИИ) при проектировании ядерных реакторов. Исследование было опубликовано в журнале Nuclear Engineering and Design, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам профессора Университета имени Бригама Янга (США) Мэтта Меммотта, на проектирование и создание ядерного реактора требуется несколько десятков лет и десятки миллиардов долларов. Меммотт нашел способ, как с помощью ИИ в разы ускорить этот процесс и сэкономить значительные суммы денег.

В материале говорится, что на проектирование и лицензирование реакторов в США уходит около 20 лет и миллиард долларов. На строительство затем придется потратить еще 5 лет и от 5 до 30 миллиардов долларов. По словам ученого, если привлекать ИИ, то можно сократить общие сроки на десятилетие или больше, сэкономив миллиарды долларов.

Мэтт Меммотт и его коллеги создали три лучших алгоритма, а затем выбрали самый лучший. В ходе эксперимента ИИ Меммотта удалось за двое суток спроектировать оптимальную конструкцию щита для ядерного реактора. Для сравнения, у специалистов американской компании Alpha Tech Research на это уходит около шести месяцев.

"Конечно, люди по-прежнему принимают окончательные решения по дизайну и проводят все оценки безопасности, но это экономит значительное количество времени на начальном этапе", - заметил Меммотта. По словам профессора, привлечение ИИ позволит значительно удешевить стоимость электроэнергии в будущем.

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