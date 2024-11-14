Ученые выяснили, когда у организмов на Земле возникло разделение труда

Американские палеобиологи из Колорадского университета выяснили, когда на Земле появились первые животные со специализированными задачами, создав таким образом распределение задач в своих сообществах. Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Сегодня ученым известно много примеров успешных колоний, жизнь которых зависит от коллективных усилий их членов: муравьи, пчелы и другие организмы.

В новом исследовании специалисты изучили малоизвестную группу водных животных, называемых мшанками. Они представляют собой колонии из десятков или тысяч микроскопических "зооидов", обитающие на поверхностях кораллов, пирсов и других объектов на морском дне.

Ученые рассмотрели мшанок рода Wilbertopora, существовавших около 100 млн лет назад. Специалисты обнаружили, что в течение этого времени некоторые зооиды в колониях утратили способность питаться самостоятельно. Однако эти организмы не вымерли, поскольку их кормили другие члены сообщества.

Лишившиеся навыка добывать пищу зооиды видоизменились, отрастив особые придатки, известные как авикулярии. Эти органы позволили колониям отгонять пришельцев и ползать по морскому дну.

Ученые обнаружили, что обычные зооиды легко собрали достаточно питательных веществ для поддержания всей своей колонии, включая непитающихся обладателей авикулярий. Эти авикулярии, в свою очередь, могли играть важную роль в поддержании движения пищи через пищеварительную систему колонии.