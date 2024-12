https://news.day.az/unusual/1716332.html

Ученые раскрыли, в какой момент младенцы произносят свои первые слова

Ученые из Хьюстонского университета обнаружили, что ранние попытки ребенка сформировать слова напрямую связаны с частотой его сердечных сокращений. Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).