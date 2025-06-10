На Земле можно будет наблюдать самую низкую полную Луну

Последнее полнолуние перед солнцестоянием и началом астрономического лета покажет жителям Северного полнолуния самую низкую полную Луну до 2043 года.

Как передает Day.Az, "клубничная Луна" с характерным красным оттенком появится в небе завтра вечером 11 июня.