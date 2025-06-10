https://news.day.az/unusual/1759444.html На Земле можно будет наблюдать самую низкую полную Луну - ФОТО Последнее полнолуние перед солнцестоянием и началом астрономического лета покажет жителям Северного полнолуния самую низкую полную Луну до 2043 года. Как передает Day.Az, "клубничная Луна" с характерным красным оттенком появится в небе завтра вечером 11 июня.
На Земле можно будет наблюдать самую низкую полную Луну - ФОТО
Последнее полнолуние перед солнцестоянием и началом астрономического лета покажет жителям Северного полнолуния самую низкую полную Луну до 2043 года.
Как передает Day.Az, "клубничная Луна" с характерным красным оттенком появится в небе завтра вечером 11 июня.
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