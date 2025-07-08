Открыты живущие десятки миллиардов лет обитаемые миры

Небесные тела, похожие на спутник Юпитера Европу, в звездной системе красного или белого карлика способны поддерживать существование жизни десятки миллиардов лет. Будущее ледяной луны спрогнозировали ученые из Корнелльского университета (США).

Как передает Day.Az, их статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) и доступна на портале электронных препринтов arXiv.

Авторы изучили эволюцию водяных экзолун вроде Европы, вращающихся вокруг гигантской газовой экзопланеты наподобие Юпитера в системе красного карлика. Авторы обратили внимание на то, что при ряде условий газовые гиганты могут стабильно существовать в обитаемой зоне звезды, находящейся на стадии красного гиганта или вокруг остатка белого карлика.

Ученые пришли к выводу, что находящаяся на орбите вокруг красного карлика система Юпитер-Европа впервые войдет в обитаемую зону в 12,25 миллиарда лет с момента рождения светила, тогда как в 12,45 миллиарда лет ее покинет. После этого газовый гигант и экзолуна пробудут около 0,5 миллиарда лет вне обитаемой зоны, а затем снова окажутся в ее пределах.

Авторы отмечают, что проведенный ими анализ зависит от множества параметров, в частности, орбит экзолуны и газового гиганта, а также соотношения их масс.

"Большинство пригодных для жизни планет земной группы, включая нашу, однажды встретят свой неизбежный конец в [эволюционной] ветви красных гигантов. Однако ледяные луны в системе Солнца и вокруг других звезд могут преобразоваться в пригодный для жизни мир вокруг белого карлика, который останется стабильным в течение времени, превышающего возраст Вселенной", - заключили авторы.