Пёс не захотел выходить из горящего дома без поводка

В США полицейские прибыли по сигналу пожарной тревоги и вошли в дом, чтобы вывести жильцов. Однако на месте был только пёс, который отказался эвакуироваться, пока ему не надели ошейник и не вывели за поводок.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Этот мальчик знает толк в хороших манерах", - отметили в соцсетях.

