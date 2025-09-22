https://news.day.az/unusual/1782173.html Пёс не захотел выходить из горящего дома без поводка - ВИДЕО В США полицейские прибыли по сигналу пожарной тревоги и вошли в дом, чтобы вывести жильцов. Однако на месте был только пёс, который отказался эвакуироваться, пока ему не надели ошейник и не вывели за поводок. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Этот мальчик знает толк в хороших манерах", - отметили в соцсетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
