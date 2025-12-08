https://news.day.az/unusual/1800669.html

Идеальная работа в Австралии - ВИДЕО

В Австралии открыли новую работу мечты - выгульщика вомбатов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В обязанности входит водить зверька на прогулки, подкармливать и катать его в тележке, если он устанет. Представляем вашему вниманию данное видео: