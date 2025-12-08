Идеальная работа в Австралии

В Австралии открыли новую работу мечты - выгульщика вомбатов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В обязанности входит водить зверька на прогулки, подкармливать и катать его в тележке, если он устанет.

