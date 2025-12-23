Ученые обнаружили древнейшие наскальные рисунки, которые служили картой для поиска воды

Когда северная Аравия вышла из периода высушенного холода последнего ледникового максимума, люди вернулись вглубь пустыни в поисках сезонных вод. Однако на высоких скалах и открытых скальных поверхностях они оставили нечто незабываемое, а именно огромные панно с высеченными на камне животными в натуральную величину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет earth.com.

Эти рисунки, датированные примерно 12 800-11 400 лет назад, имеют вид смелых подписей на новом пригодном для жизни ландшафте.

Отмечается, что ученые обследовали три ранее неисследованные скалы, а именно Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Мисма - вдоль южного края пустыни Нефуд. Они обнаружили более 60 панелей с наскальным искусством, на которых было изображено 176 фигур животных.

Наскальное искусство пустыни Аравии

Эти гравюры появились в период, когда после экстремальной засухи снова появились временные озера и водоемы. Анализ осадков из соседних бассейнов свидетельствует о возвращении сезонных вод.

"Эти большие гравюры - не просто наскальное искусство, они, вероятно, были свидетельством присутствия, доступа и культурной идентичности", - отметила главный автор исследования Мария Гуагнин из Института геоантропологии имени Макса Планка.

На большинстве панелей изображены верблюды, козероги, лошади, газели и туры. 130 фигур имеют натуральную величину и натуралистичный вид.

"В отличие от многих арабских гравюр, спрятанных в щелях, ключевые панели в Джебель-Млейха и Джебель-Арнаан были высечены на скалах высотой до 39 метров", - добавляют в материале.

По словам исследователей, для создания панели нужно было опасно подниматься и работать часами на узкой полке, поэтому один только такой труд говорит о важности этого места.

Резьба указывает пути древних путешествий

В то же время расположение не является случайным. Панели расположены там, где когда-то накапливалась вода вдоль вероятных коридоров через скалы.

"Наскальное искусство обозначает источники воды и маршруты передвижения, возможно, указывая на территориальные права и межпоколенческую память", - отметила соавтор исследования Сери Шиптон из Института археологии Университетского колледжа Лондона.