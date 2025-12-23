В США священник поговорил с Иисусом во время клинической смерти

Американский священник поговорил с Иисусом во время клинической смерти. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, 68-летний Дин Брэкстон перенес процедуру по удалению камней из почек в 2006 году. Однако, в процессе у священника остановилось сердце. Врачи не смогли его реанимировать и уже начали оформлять документы перед отправкой его тела в морг, когда он чудесным образом очнулся.

Как отметил священник, в больнице его прозвали "Чудо-человеком", ведь он находился в состоянии клинической смерти один час и 45 минут и не получил каки-либо повреждений головного мозга, полностью восстановившись. Обычно необратимые повреждения головного мозга начинаются после 5-10 минут отсутствия поступления кислорода.

Брэкстон рассказал, что во время клинической смерти видел умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа.

"Сейчас не твое время, возвращайся", - сказал ему Иисус.

После этого Брэкстон принял решение, что будет помогать другим людям найти Бога.