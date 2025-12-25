Раскрыта тайна сотни выброшенных на берег кожаных ботинок

На пляж Огмор-бай-Си, Уэльс, вынесло около 200 ботинок, изготовленных в викторианскую эпоху.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет "Би-би-си".

Таинственную находку сделали волонтеры, убиравшие мусор на берегу. Во время работы они нашли на мелководье сотни старых кожаных туфель, подбитых гвоздями. Как они оказались на пляже - неизвестно.

Местные жители предположили, что они были в итальянском грузовом судне, затонувшем неподалеку от Огмор-бай-Си 150 лет назад, и их вынесло течением. Судно столкнулось со скалой Таскер и пошло ко дну вместе с обувью, которую перевозило.

Как рассказывают волонтеры, среди обнаруженных ботинок можно различить и женские, и мужские, и детские пары. Некоторые из них все еще находятся в хорошем состоянии.