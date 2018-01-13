Харви Вайнштейн отказался платить пособие на ребенка
13 января 2018 09:43 209
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн заявил своей бывшей жене Ив Чилтон, что как минимум год не будет выплачивать пособие для двух своих дочерей, передает издание Page Six.
Вайнштейн заявил, что столкнулся с финансовыми трудностями из-за трат на адвокатов после обвинений в сексуальных домогательствах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также сообщается, что продюсеру удалось договорится о сумме выплат со своей второй супругой Джорджиной Чапман.
В то же время адвокат Вайнштейна Бен Брафман назвал данную информацию вздором и заявил, что Вайнштейн всегда выплачивал пособие детям и "будет продолжать выполнять свои обязательства".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:51 251
Определены все номинанты на "Оскар"
-
12 Янв. 13:50 5 978
-
12 Янв. 13:58 4 658
-
12 Янв. 15:15 4 017
-
12 Янв. 14:54 3 718
-
12 Янв. 12:48 3 219