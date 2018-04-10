Жук-олень за $89000 и ещё 7 очень дорогих домашних питомцев - ФОТО

Day.Az со ссылкой на Популярную механику представляет вниманию читателей 8 питомцев, которые стоят баснословных денег.

1. Мартышка мона. Эти приматы из далекой Африки отлично приспосабливаются к новым условиям и неплохо ладят с человеком. Популярность мартышек мона объясняется еще и их высоким интеллектом. Такой питомец обойдется вам примерно в $6 000.

2. Радужный тукан - редкой красоты птица, обитающая в на территории Латинской Америки. Тукан имеет большой клюв необычной окраски, поэтому и обладает высоким спросом среди любителей экзотики. Радужного тукана можно приобрести за $10 000.

3. Жук-олень - самый крупный жук, обитающий на территории Европы: самцы достигают 8.5 см в длину. Особь этого вида была продана японскому селекционеру за $89 000 и таким образом стала самым дорогим насекомым в мире. Кстати, этих жуков можно встретить и на территории России. Правда, этот красавец занесен в Красную книгу.

4. Белые львы. На протяжении сотен лет существование белых львов вызывало сомнения: они описывались в легендах и мифах, но никто этих животных не видел. Первое упоминание о встрече с белым львом было опубликовано в начале XX века. Белые львы - это не отдельный подвид, а результат генетического заболевания. Необычная окраска привлекает покупателей со всего мира, и цена белого львенка оценивается в $138 000.

5. Сэр Ланселот Энкор - пес, который появился на свет в результате клонирования. ДНК для этого щенка позаимствовали у другого золотистого ретривера, который скончался от рака в 2008 году. Стоимость Сэра Ланселота Энкора оценивается в $155 000.

6. Мисси. Корова породы хольстейн была продана за $1 200 000 на торгах в США. Мисси считается исключительным экземпляром: она обладает идеальной родословной, хорошей генетикой и большим количеством титулов. "Мисс Канада" и "Мисс Америка" дает в 1.5 раза больше молока, чем другие представительницы породы хольстейн. Полное имя чемпионки - Истсайд Льюисдейл Голд Мисси.

7. А этот тибетский мастиф был продан в Китае за $2 000 000. На сегодняшний день это самая крупная сумма, когда-либо выплаченная за собаку. Предыдущий рекорд принадлежал другому щенку той же породы: его приобрели за $1 500 000. Высокие цены на тибетских мастифов объясняются тем, что чистокровные экземпляры встречаются крайне редко. Кличка самого дорогого пса не уточняется.

8. Green Monkey. Не путать с зеленой мартышкой: на самом деле речь идет о чистокровной верховой лошади. Green Monkey была продана за $16 000 000 на аукционе в 2016 году. Нужно отметить, что в мире немало лошадей, которые стоят сотни миллионов долларов. Но их цена продиктована победами на скачках, а Green Monkey - это питомец, который никогда не участвовал в забегах.

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