NASA провело виртуальную экскурсию по поверхности Луны - ВИДЕО

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало виртуальный видеотур по известным ландшафтам местам Луны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, видео состоит из фотографий, сделанных за девять лет работы космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Ролик выложен в разрешении 4К, что позволяет зрителям детально рассмотреть подобранные агентством локации.

"Некоторые из них находятся на ближней стороне и уже знакомы, как профессионалам, так и любителям наблюдений за Луной с земли. Другие же ясно видны только из космоса", - отметил сотрудник студии космической визуализации NASA Эрни Райт.

Среди ландшафтов доступна для просмотра посадочная площадка американского корабля Apollo-17 в Долине Тельца-Литтроу и часть пути космонавтов во время трехдневного путешествия на Луну в 1972 году.

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