Два мощных землетрясения сотрясли Гавайи

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях поблизости активного вулкана Килауэа, где чуть ранее было зарегистрировано другое землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы в пятницу в 22.32 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек.

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