Как потоки лавы уничтожают дома и автомобили на Гавайях - ВИДЕО

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, за последние несколько дней на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти, свои жилища были вынуждены покинуть около 1,7 тысячи человек.

В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин. Извергающаяся лава уничтожает все на своем пути, включая дома и автомобили. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

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