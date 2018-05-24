Эрдоган сказал, что будет с аэропортом имени Ататюрка - ДЕТАЛИ

На месте аэропорта имени Ататюрка после открытия в Стамбуле нового аэропорта будет создан парк, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг турецкие СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Строительство нового аэропорта в Стамбуле было обусловлено необходимостью, сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее сообщалось о функционировании аэропорта имени Ататюрка после открытия нового стамбульского аэропорта в качестве выставочного центра.

Напомним, что аэропорт имени Ататюрка перестанет функционировать с 31 октября.

Строительство третьего аэропорта в Стамбуле завершено более чем на 88 процентов.

Отметим, что третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Согласно проекту, протяженность строящейся первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,7 километра, ширина - 60 метров.

Протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров.

Также продолжаются строительно-монтажные работы по строительству 28 мостов и гидрометеорологической башни на территории аэропорта. В строительных работах задействовано более 31 тысячи человек.

В третьем аэропорту в Стамбуле будет установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов.

Также в новом аэропорту будет построен Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство обойдется в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции. В октябре прошлого года турецкие банки выделили займы на строительство: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.