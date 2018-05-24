В израильском аэропорту объявили чрезвычайное положение - ПРИЧИНА

24 мая 2018 16:13

В израильском аэропорту имени Бен-Гуриона было объявлено чрезвычайное положение из-за дыма в салоне самолета, который шел на посадку. Об этом сообщает Newsru со ссылкой на израильский телеканал "Десять", передает Day.Az.

Речь идет о самолете авиакомпании Germania Airlines, на борту которого находились 89 пассажиров.

Самолет благополучно совершил посадку. В аэропорту пассажиров встречали машины скорой помощи.

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