Падение Луны на Землю показали на камеры - ВИДЕО
9 июня 2018 09:55 552
YouTube-канал APOD Videos опубликовал видео, в котором запечатлен заход Луны за вулкан Тейде (Канарские острова), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В ходе съемки использовался телескопический длиннофокусный объектив, удаленный от горы на 16 километров. Люди на вершине вулкана в момент съемки наблюдают за восходом Солнца, которое находится за спиной фотографа. Само движение диска Луны вызвано суточным вращением Земли вокруг своей оси и создает впечатление, что спутник медленно падает на планету.
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