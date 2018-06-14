Льды Антарктиды начали таять втрое быстрее - ВИДЕО

14 июня 2018 14:47

Ученые приблизили всемирный потоп. Согласно новым исследованиям, скорость таяния ледников Антарктики катастрофически увеличилась - в три раза за последние пять лет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Таким образом, мировой уровень моря поднялся почти на сантиметр с начала 90-х годов, что может, в первую очередь, представлять опасность для береговых линий от тихоокеанских островов до Флориды. Льды на западе Антарктики исчезают из-за усиления ветров, которые изменили течения теплых вод у берегов Антарктиды.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Льды Антарктиды начали таять втрое быстрее

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az