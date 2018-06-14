Льды Антарктиды начали таять втрое быстрее - ВИДЕО

Ученые приблизили всемирный потоп. Согласно новым исследованиям, скорость таяния ледников Антарктики катастрофически увеличилась - в три раза за последние пять лет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Таким образом, мировой уровень моря поднялся почти на сантиметр с начала 90-х годов, что может, в первую очередь, представлять опасность для береговых линий от тихоокеанских островов до Флориды. Льды на западе Антарктики исчезают из-за усиления ветров, которые изменили течения теплых вод у берегов Антарктиды.

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