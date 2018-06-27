Фанатам «Поттерианы» запретили проводить фестивали

Киностудия Warner Bros, владеющая правами на франшизу о волшебнике Гарри Поттере, запретила поклонникам "Поттерианы" устраивать неофициальные тематические фестивали, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Руководство студии заявило, что они не имеют ничего против поклонников фильмов, основанных на романах британской писательницы Джоан Роулинг, однако их беспокоит незаконная торговая деятельность на масштабных фанатских встречах.

К слову сказать, тематических мероприятий по книгам и фильмам о Гарри Поттере проводится очень много, а их посещаемость - десятки тысяч человек. К примеру, из-за запрета Warner Bros был отменен ежегодный турнир по квиддичу в Филадельфии, который в прошлом году около 45 тысяч фанатов "Поттерианы".



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