Фанатам «Поттерианы» запретили проводить фестивали
Киностудия Warner Bros, владеющая правами на франшизу о волшебнике Гарри Поттере, запретила поклонникам "Поттерианы" устраивать неофициальные тематические фестивали, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Руководство студии заявило, что они не имеют ничего против поклонников фильмов, основанных на романах британской писательницы Джоан Роулинг, однако их беспокоит незаконная торговая деятельность на масштабных фанатских встречах.
К слову сказать, тематических мероприятий по книгам и фильмам о Гарри Поттере проводится очень много, а их посещаемость - десятки тысяч человек. К примеру, из-за запрета Warner Bros был отменен ежегодный турнир по квиддичу в Филадельфии, который в прошлом году около 45 тысяч фанатов "Поттерианы".
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Госдепе заявили о готовности США работать с Эрдоганом
На фестивале воздушных шаров аэростат налетел на высоковольтную линию
Италия и Мальта договорились о приеме судна с 200 мигрантами
Новая Зеландия введет налоги для туристов
Власти Норвегии запланировали переход на электрическую авиацию
Бывшего менеджера Audi освободили под залог
Точный гороскоп на среду
UEFA-dan spirtli içkilərlə bağlı vacib yenilik
Bakıda bağlarda yanğın - FOTOLAR
-
26 Июн. 10:05 9 015
-
26 Июн. 10:35 8 589
-
26 Июн. 13:03 6 172
-
26 Июн. 12:01 6 077
-
26 Июн. 12:23 5 978