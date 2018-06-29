Легендарный боксер Флойд Мейвезер купил самые дорогие часы в мире - ВИДЕО

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший похвастался своей новой покупкой, передает vringe.com.

Известный своей любовью к роскоши, на этот раз самый один из самых богатых спортсменов современности обзавелся самыми дорогими часами в мире, передает Day.Az со ссылкой на vesti.kz.

"Это мои новые часы. Они называются "Часы миллиардера". Если вы не знаете о них, ищите в Google Billionaire Watch. Они стоят 18 миллионов долларов", - поделился Флойд.

Напомним, что в августе прошлого года Мейвезер провел боксерский поединок со звездой ММА Конором МакГрегором, одержав победу нокаутом. Этот бой стал самым прибыльным в истории единоборств. По приблизительным оценкам, Флойд заработал за него около 400 миллионов долларов.

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