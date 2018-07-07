Аномальная жара в Канаде, десятки погибших - ПОДРОБНОСТИ

7 июля 2018 07:09

Из-за сильной жары в канадской провинции Квебек погибли 54 человека. Об этом сообщает CBC News.

По данным портала, в Монреале от жары скончались 28 человек.

Как отмечается, большинство погибших старше 65 лет.

Как отмечалось, температура в провинции достигла +40°С. Минздрав Канады рекомендует жителям пить больше воды и меньше времени проводить на улице.

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