Аномальная жара в Канаде, десятки погибших - ПОДРОБНОСТИ

Из-за сильной жары в канадской провинции Квебек погибли 54 человека. Об этом сообщает CBC News.

По данным портала, в Монреале от жары скончались 28 человек.

Как отмечается, большинство погибших старше 65 лет.

Как отмечалось, температура в провинции достигла +40°С. Минздрав Канады рекомендует жителям пить больше воды и меньше времени проводить на улице.