Шойгу призвал снять напряженность между Ираном и Израилем с помощью диалога
Напряженные отношения между Ираном и Израилем нужно разрешить через диалог, а не с помощью военной силы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Что касается напряженности между Ираном и Израилем или другими странами, то наша позиция заключается в приверженности разрешения возможных разногласий и противоречий посредством диалога, а не с помощью военной силы и нарушения норм международного права", - сказал Шойгу в интервью итальянскому изданию II Giornale.
По его словам, использование военной силы любой из этих сторон в Сирии неминуемо привело бы к эскалации напряженности на всем Ближнем Востоке.
"В этой связи мы придерживаемся курса на мирное и дипломатическое урегулирование любых разногласий и рассчитываем, что обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность", - добавил министр обороны РФ.
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