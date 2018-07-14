В заправках Гагика Царукяна выявлены нарушения

Глава Комитета по госдоходам Армении (КГД) Давид Ананян на вчерашней пресс-конференции назвал владельцев газозаправочных станций, где были выявлены нарушения.

Согласно распространенному сообщению КГД Армении, выявлено сокрытие налогов несколькими газозаправочными компаниями, в том числе и в принадлежащих ЗАО "Газпром-Армения". В целом эти компании недоплатили в государственный бюджет Армении порядка 750 миллионов драмов налогов.

Среди владельцев проштрафившихся газозаправок названы имена бывшего главы КГД Вардана Арутюняна, экс-депутата Мгера Седракяна, Казаряна.

Ананян также сообщил, что в числе заправочных станций, где были выявлены нарушения, есть также газозаправки депутата Гагика Царукяна.

"При необходимости Комитет опубликует полный список владельцев газозаправочных станций, где были выявлены нарушения", - сказал Ананян, добавив, что не делает из этого никакого секрета.

Он подчеркнул, что по всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расчет нанесенного ущерба, в случае восстановления которого, уголовные дела отношении владельцев будут прекращены, а их экономическая деятельность декриминализирована.