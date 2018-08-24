NASA: к Земле летит огромный астероид

К Земле приближается астероид размером больше пирамиды Хеопса, сообщают специалисты NASA. Бояться, впрочем, нечего - по расчетам ученых, он пройдет в 4,8 млн км от Земли. Следующая встреча астероида с Землей состоится 3 сентября 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очередное сближение с Землей крупного астероида заставило обратить на себя внимание множества мировых и российских СМИ. Речь идет о "потенциально опасном" астероиде 2016 NF23, который в настоящее время сближается с нашей планетой. Однако ничего опасного в грядущем сближении не предвидится, поскольку, по расчетам ученых, он пролетит на расстоянии почти 4,8 миллионов километров, что соответствует тринадцати расстояниям до Луны.

Поражают размеры астероида, который пройдет на минимальном расстоянии от Земли 29 августа.

По ранее полученным оценкам, его поперечник составляет от 70 до 160 метров, что делает его в высоту крупнее пирамиды Хеопса.

По оценкам, скорость астероида в момент сближения с Землей будет составлять 9,04 километра в секунду, говорится в сообщении NASA.

Он станет третьим по величине астероидом, который пролетит в окрестностях нашей планеты в ранних числах сентября - после астероидов 2001 RQ17 и 2015 FP118. Так называемые околоземные астероиды нередко приближаются к нашей планете, при этом потенциально опасными называют те, которые сближаются с ней на расстояние менее 0,05 астрономических единиц (2,9 млн километров) и имеют блеск ярче 22 величины.

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