Пользователи Google Earth опустили NASA, обнаружив на Луне 200-метровую пирамиду - ВИДЕО

Мужчина выложил ролик в YouTube, где многие пользователи согласились, что устали от лжи, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Житель Аргентины изучал Луну на Google Earth, чтобы увидеть хотя бы малейшее доказательство жизни, когда заметил нечто странное. То, что он нашёл, превзошло все его ожидания - на лунной поверхности появилось сооружение высотой не меньше 200 метров, сообщает Daily Star.

Когда Марсело загрузил видео с пирамидой на YouTube, то пользователи Сети поддержали его, решив, что космическое агентство США многое скрывает от общественности.

"Когда уже люди проснутся от лжи NASA?"

Один из пользователей Сети

Впрочем, не все были так уверены в достоверности видео. По мнению некоторых, пирамида могла стать результатом ошибки рендеринга.

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