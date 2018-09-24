Названа цена полета вокруг Луны - ВИДЕО
На МКС может появиться первый космический лифт. Оборудование для его постройки уже запустили с японского космодрома. На борту ракеты-носителя два спутника, между ними протянут шнур. Именно по нему, по плану, будет двигаться прототип подъемника, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
А вот на то, чтобы первые космические туристы облетели вокруг Луны на российском корабле, понадобится больше времени и денег. Ракетно-космическая корпорация назвала новую цену полета: от 150 до 180 миллионов долларов. Хотя, ранее говорилось о 120 миллионах. Как пояснили в компании, стоимость выросла из-за пересмотра требований к туристическому проекту.
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