General Electric назначила нового главу компании

Лоуренс Калп-младший назначен главным исполнительным директором американской корпорации General Electric (GE) вместо Джона Флэннери. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"GE объявила сегодня, что Лоуренс Калп-младший был назначен председателем [совета директоров] и генеральным директором компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что кандидатура Калпа-младшего была единодушно одобрена на голосовании совета директоров GE. Решение о его назначении вступает в силу немедленно.

Калп вошел в совет директоров компании в апреле 2018 года. В 2000-2014 годах он возглавлял Danaher Corporation.

Джон Флэннери занимал кресло генерального директора компании с июня прошлого года.

GE - многоотраслевая корпорация, занимающаяся производством многих видов техники, в том числе в сферах транспорта, энергетики и медицины.

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