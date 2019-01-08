США расширили санкции против Венесуэлы
8 января 2019 20:10 154
Американский минфин расширил санкции против Венесуэлы. Обновленный список представлен на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно имеющейся информации, под санкционные ограничения попали семь граждан страны, 23 компании и один бизнес-джет. По мнению США, они участвуют в "крупной коррупционной схеме", пользующейся практикой валютного обмена венесуэльского правительства.
"Министерство финансов вводит санкции против сети обмена валюты, которая является еще одной незаконной схемой, используемой венесуэльским режимом для воровства средств у собственного народа", - заявил глава ведомства Стивен Мнучин.
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