США расширили санкции против Венесуэлы

8 января 2019 20:10

Американский минфин расширил санкции против Венесуэлы. Обновленный список представлен на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, под санкционные ограничения попали семь граждан страны, 23 компании и один бизнес-джет. По мнению США, они участвуют в "крупной коррупционной схеме", пользующейся практикой валютного обмена венесуэльского правительства.

"Министерство финансов вводит санкции против сети обмена валюты, которая является еще одной незаконной схемой, используемой венесуэльским режимом для воровства средств у собственного народа", - заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

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