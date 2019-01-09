Устроившая скандал в аэропорту девушка прославилась в сети - ВИДЕО

Сабрина Томас, 26-летняя жительница города Сан -Маркос (штат Калифорния, США), была запечатлена одним из пассажиров по имени Дре Лондон во время своей эмоциональной тирады в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации сотрудников авиакомпании JetBlue Airways, девушка пришла в бешенство, после того, как ей было отказано в посадке на самолёт из-за её состояния. Сабрина Томас пыталась совершить авиаперелёт, после бурной вечеринки с горячительными напитками.

Реакция девушки на отказ была крайне эмоциональной и она в порыве гнева пыталась перебраться через стойку регистрации, обзывая работников аэропорта насильниками и, угрожая, якобы имеющимся пистолетом.

Высказав работникам воздушной гавани всё, что она о них думает, Сабрина попыталась покинуть аэропорт, но полицейские задержали неадекватную пассажирку и насильно доставили её в больницу для оценки психического здоровья в качестве принудительной меры воздействия.

Видеоролик момента словесной перепалки, опубликованный Дре Лондоном на своей странице в Facebook, привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей и представителей СМИ, прославивших на весь мир Сабрину Томас.

По сообщениям прессы, в 2010 году старший брат девушки - Дерек Томас, которому тогда было 19 лет, попал в заголовки газет, когда пережил автомобильную аварию, в результате которой он получил ожоги 85% тела.

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