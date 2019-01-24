Назначен новый президент Renault

Совет директоров Renault принял решение назначить на пост президента корпорации Жан-Доминика Сенара.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в настоящее время он возглавляет компанию по производству шин Michelin.

Генеральным директором французского автоконцерна стал, согласно решению совета, Тьерри Боллоре, находившийся до этого на посту заместителя президента - генерального директора Renault.

Смена руководства корпорации стала необходима после того, как Карлос Гон, занимавший пост президента - генерального директора, подал в отставку. Бывший руководитель был помещен в Токийскую тюрьму 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

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