В Турции продолжает бушевать разрушительный ураган

На юго-западе Турции, в районе Кумлуджа в провинции Анталья наблюдается ураган. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что ураган нанес значительный ущерб в районе. Согласно данным СМИ, из-за урагана были разрушены парники и получили ранения работники.

Отметим, что 24 января в этой же провинции произошёл ураган, в результате чего получили ранения 11 человек и погибли двое.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook