В Турции продолжает бушевать разрушительный ураган
26 января 2019 10:50 283
На юго-западе Турции, в районе Кумлуджа в провинции Анталья наблюдается ураган. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что ураган нанес значительный ущерб в районе. Согласно данным СМИ, из-за урагана были разрушены парники и получили ранения работники.
Отметим, что 24 января в этой же провинции произошёл ураган, в результате чего получили ранения 11 человек и погибли двое.
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