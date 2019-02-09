Невероятная гроза в Австралии обесточила Сидней - ВИДЕО

9 февраля 2019 12:43

Жители австралийского Сиднея пережили настоящее светопреставление: на город обрушилась сильнейшая гроза с мощным ливнем. Небо над мегаполисом пронзали всполохи молний. У некоторых зданий снесло кровлю, повалены деревья, передает канал 9news.

Осадков выпало столько, что улицы города превратились в озера, девять человек обратились за помощью - спасатели вызволяли их из затопленных водой районов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В некоторых районах деревья упали на электропровода. В результате стихии более 40 тысяч домов остались без электричества. Осадков выпало от 40 до 61 миллиметра.

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Невероятная гроза в Австралии обесточила Сидней

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