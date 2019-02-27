Президент компании Nissan Хирото Саикава посетит на этой неделе Париж, где проведет встречу с новым главой концерна Renault Жан-Домиником Сенаром. Как сообщило в среду агентство Kyodo, поездка продлится до 1 марта, а сами переговоры, вероятно, пройдут 28 февраля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В них также примет участие и Осаму Масуко - глава другого автопроизводителя Mitsubishi, входящего в трехсторонний альянс. Он присоединится к своим коллегам по видеосвязи.

Это будет вторая встреча сторон в таком формате за последний месяц. Первая прошла в середине февраля практически сразу после назначения Сенара на пост президента французского концерна. Тогда, как сообщалось, они не затрагивали вопросы, вызывающие наибольшие разногласия, среди которых назначение Сенара новым председателем совета директоров Nissan взамен арестованного Карлоса Гона.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 годов.

По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение. Келли был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было отказано, несмотря на неоднократные обращения адвокатов.

В настоящее время Renault владеет 43,4% акций Nissan, обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров, а Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса. Японская сторона выступает за пересмотр текущего положения и увеличение своей доли во французской компании.