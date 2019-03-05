Шестнадцать человек получили ранения в результате столкновения пассажирских поездов во вторник на Главном вокзале города Брно на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы пожарных и спасателей страны Мартин Драпал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При следовании через остановку Главный вокзал Брно во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда. Получили ранения 16 человек - пассажиры проездов", - рассказал он.

Раненые были обследованы медиками на месте. В столкновении участвовали поезда пригородного сообщения. Причины ЧП выясняет комиссия, созданная из экспертов полиции и компании "Чешские железные дороги".

Произошедшая авария на железной дороге стала второй за последние два дня в Чехии. В понедельник близ города Ронов-над-Доубравоу в восточной части страны также столкнулись два пассажирских поезда. Ранения получили шесть человек.