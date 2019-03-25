В Стамбуле на митинг в поддержку партии Эрдогана пришло более полутора миллиона человек - ВИДЕО
В воскресенье 24 марта около 1,6 миллиона избирателей приняли участие в агитационном митинге в поддержку Партии справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Daily Sabah.
Эрдоган, обращаясь к собравшимся, анонсировал открытие в Стамбуле технологической долины Тузла. Это позволит создать 20 тысяч рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. По словам турецкого лидера, в долине будут производить разнообразные продукты, такие как вакцины, контактные линзы и препараты для химиотерапии.
Эрдоган также пообещал учредить в Стамбуле 17 реабилитационных центров, в которых смогут проходить лечение 200 тысяч жителей с ограниченными возможностями.
Напомним, муниципальные выборы в Турции намечены на 31 марта.
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Thousands waiting for President Erdogan in Istanbul at the joint rally with the MHP leader Devlet Bahçeli for Turkey's March 31 municipal elections- Mehmet Çelik (@celik) March 24, 2019
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