В воскресенье 24 марта около 1,6 миллиона избирателей приняли участие в агитационном митинге в поддержку Партии справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Daily Sabah.

Эрдоган, обращаясь к собравшимся, анонсировал открытие в Стамбуле технологической долины Тузла. Это позволит создать 20 тысяч рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. По словам турецкого лидера, в долине будут производить разнообразные продукты, такие как вакцины, контактные линзы и препараты для химиотерапии.

Эрдоган также пообещал учредить в Стамбуле 17 реабилитационных центров, в которых смогут проходить лечение 200 тысяч жителей с ограниченными возможностями.

Напомним, муниципальные выборы в Турции намечены на 31 марта.

Thousands waiting for President Erdogan in Istanbul at the joint rally with the MHP leader Devlet Bahçeli for Turkey's March 31 municipal elections



pic.twitter.com/7MzkCUrkMO